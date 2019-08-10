Kurban Bayramı'nda ZES'le kesintisiz seyahat

Türkiye'de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla, çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Türkiye genelinde kurduğu yeni istasyonlarıyla elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını genişletmeye devam ediyor.

Türkiye'de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla, çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Türkiye genelinde kurduğu yeni istasyonlarıyla elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını genişletmeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte ZES'in toplam şarj istasyon sayısı 90'a yaklaşırken elektrikli araç sürücüleri artık; İstanbul, Ankara veya Bursa gibi büyük şehirlerden yola çıkıp kesintisiz bir rotayla Bodrum, Didim, Göcek, Antalya sahillerine sürüş yapabilecek.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar; sıfır emisyonlu, tasarruflu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Zorlu Enerji de geçen yıl kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam ediyor.



Ege ve Güney sahillerine giden kesintisiz yolculuk



Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda yeni şarj istasyonlarının açılışlarını da gerçekleştirdi. Bu gelişmeyle ZES; İstanbul, Ankara, Bursa veya Eskişehir gibi büyük şehirlerde yaşayan elektrikli araç sürücülerine, Türkiye'nin Ege ve Güney sahillerine kesintisiz sürüş yapma imkanı tanıdı.



86 adet elektrikli araç şarj istasyonu



Açılan yeni şarj istasyonlarıyla birlikte şirketin Türkiye'de hizmet verdiği elektrikli şarj noktası 57'ye şarj istasyonu sayısı 86, soket sayısı ise 130'a çıktı. ZES yüksek hızlı şarj istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşabiliyor.



Elektrikli araçlar hakkında en çok merak edilenler



Elektrikli araçlar konusunda farkındalığı artırmak adına Youtube'da içerik üreticisi Emir Tunçyürek ile iş birliğine giden ZES, 'Elekrikli Araçlar Hakkında 10 Soru 10 Cevap' projesiyle elektrikli araçlar hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı. Google aramalarında elektrikli araçlarla ilgili en çok aranan sorulara göre hazırlanan özel video serisi, ZES'in YouTube kanalında yayınlanıyor.



ZES'in yeni şarj istasyonları şu lokasyonlarda bulunuyor;



Oksijen O14 İzmir Yönü



Oksijen O14 İstanbul Yönü



Oksijen O37 İstanbul Yönü



Oksijen O68 İzmir Yönü



Bursa Ibis Hotel



Adalya Dinlenme Tesisleri



NG Afyon Otel



Bolu Abant Palace Otel



Ramada Plaza İzmit



NG Sapanca



Zorluteks Lüleburgaz



Yalova Atakent Hastanesi



Novotel Karaköy



Oksijen O86 İzmir Yönü



Emporium Denizli



Petra Roasting



Radisson Çeşme



Ceshme Plus



Novotel Zeytinburnu



Metrocity AVM



Tuzla Ibis Hotel



Titanic Business Golden Horn - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

CHP, ekonominin 5 yıllık röntgenini çekip hükümete 13 maddelik öneride bulundu

Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler

İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

Fenerbahçe ile Kolarov ön protokol imzaladı! Vazgeçen taraf tazminat ödeyecek