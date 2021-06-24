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Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor - Son Dakika

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor

24.06.2021 17:15

Kurban Bayramı yaklaşırken yine et ve tavuk fiyatlarında artış yaşandığı görüldü. Fiyatların yükselmesinden dolayı satışlar düşerken, kasaplar yetkililerden konuya çözüm bulmasını istediklerini dile getirdi.

Et ve tavuk fiyatlarında artış yaşanıyor. Satışlar düşerken et fiyatları da artmaya devam ediyor. Kasaplarda kıymanın kilosu 60-65 TL, tavuğun ise kilosu ise 16 TL'den alıcı buluyor.

"YETKİLİLERİN EL ATMASINI İSTİYORUZ"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığı için et satışlarının düştüğünü ifade eden kasap Ümit Çatmabacak, "İşin enteresan kısmı satışlar düşerken et fiyatları ise üstüne koyarak her gün artıyor. Buna da bir şekilde engel olunmuyor. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz. Bizim talebimiz bu yönde. Et ve tavuk fiyatlarının çıkmasına dur diyen birini istiyoruz. Şu an kıymanın fiyatı 60-65 TL, kuşbaşı 65-70, antirkot 100 TL, kuzu pirzola 130 TL'den satıyoruz. Tavuk fiyatları ise kesimler az olduğun da artarken, kesimler çok olduğunda da artmaya başladı. Kesimler düşse de fiyat artıyor çıksa da fiyat artıyor. Tavuğun kilosu 16 TL, pirzola 20-22 TL, kanat 35 TL, bonfile 30 TL'den satıcı buluyor." dedi.

Kurban Bayramı öncesi yine aynı senaryo! Et ve tavuk fiyatları artıyor

"HAYVANCILIĞA YÖNELİM OLMAZSA FİYATLAR ARTAR"

Çatmabacak, "Bunun sebepleri ise maliyetlerin artmasından dolayı. Fiyatların artmasının en büyük sebebi ise bunun olduğunu düşünüyorum. Köylünün hayvancılıktan uzaklaşmasının et fiyatlarının artmasında en önemli etken. Hayvancılığa yönelim olmaz ise et fiyatları her geçen gün artmaya devam edecektir. Önümüzdeki günlerde et fiyatlarında artış beklemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor
Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor

Kurban Bayramı, Türk Lirası, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Kzk : Hayvancılık işi ile uğraşan birisi olarak söylüyorum, seneye et fiyatları çok yükselecek. Yem 2020 yılında 90 TL iken 2021 yılında 160 TL. Saman 2020 0.80 kuruş iken 2021 de kuraklıktan dolayı 1.3 TL. Süt fiyatı hala 2.75 TL . Karkas et fiyatı 32 TL den 38 TL ye çıktı. Matematik ortada hayvancılıktaki kar marjı çok düşük seviyelere indi. O yüzden ette sıkıntı çıkacak haberiniz olsun. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Furkan Şen: Köyler mahalle oldu hayvancılık mı kaldı.artık istediğin yere evin bahçesine bile ağır dam yapılamıyor hayvancılık bitti artık hayvan kokusundan rahatsız olanlar belediyeye şikayet ediyor sonra köylü hayvan baksın her şeyi köylüden bekleyin teşfik vermeyin sakın Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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