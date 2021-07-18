Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin yolculuğu sürüyor - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri son gün de devam etti.

Valilik izninin ardından sınır kapısı yakınında kurulan gözlem noktalarına gelen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına gidiyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 21 bin 500'e ulaştığı bildirildi.

Hüseyin Muhammed, gazetecilere, İstanbul'dan gelerek Azez'e akrabalarının yanına bayram ziyaretine gideceğini söyledi.

Muhammed, ülkelerine bayram ziyareti için izin veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Bu arada 5 Temmuz'da başlayan geçişler, bugün sona eriyor. Dönüşler ise 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında yapılacak.