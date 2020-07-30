Kurban Bayramı'nın birinci günü toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika

Erzurum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde toplu taşıma ücretsiz olacak.

Bayramın birinci günü Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri, özel halk otobüsleri ve şehir içi hattında çalışan minibüsler, vatandaşları ücretsiz olarak taşıyacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar da düşünülerek alınan karar doğrultusunda Bayramda yapılacak eş, dost ve akraba ziyaretlerinin rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.

Bayram namazına müteakip vatandaşların yapacakları mezarlık ziyaretleri için şehir merkezinde bulunan 50 camiden bayram namazı sonrası mezarlıklara otobüs kaldırılacak. Bu nedenle şehir içerisinde toplu taşıma seferleri 08.00 itibariyle başlayacak. Mezarlık ziyareti sonrası dönüşler için araçlar mezarlıklarda hazır bekletilecek. Yetkililer, vatandaşların Bayram süresince toplu ulaşım ile ilgili karşılaştıkları sorunlar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 16 25, Uydu Takip Merkezi 344 16 25 ile İstasyon Sevk İdare Merkezi'nin 344 16 19 numaralı telefonlarını arayarak şikayet ve taleplerini bildirebileceklerini belirtti. Bu arada ulaşım seferleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, "ulasim.erzurum.bel.tr" adresinden yararlanabilir.

Covıd-19 Önlemlerine Harfiyen Uyulacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından salgınla mücadele konusunda Kurban Bayramı'nda da bir dizi önlemler alındı. Buna göre mezarlık ziyaretleri girişinde vatandaşlar için ateş ölçer ve dezenfektasyon ürünleri kullanılacak. Mezarlık ziyaretlerine sağlanan ulaşım konusunda sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulacak, uymayanlar hakkında da para cezası uygulanacak. Bu arada mezarlık ziyaretleri için şu cami ve noktalardan araç kaldırılacak: "Ilıca Çarşı Camii, Ilıca Fidanlık Camii, Ilıca Yeni Camii, Ilıca Ömer Nasuhi Bilmen Camii, Ilıca Yeşil Camii, Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi önü, Dadaşkent Hacı Hüseyin Efendi Camii, Hacı Mustafa Bakan Camii, Bilali Habeş Camii, Halil İbrahim Camii, Hz. Ebubekir Sıddık Camii, Cemaliye Camii, Sakıp Efendi Camii, Palandöken Camii, Güneş Camii, Alkazan Camii, Hacı Osman Efendi Camii, Hacı Ahmet Baba Camii, Hacı Salih Efendi Camii, Solakzade Camii, Millet Camii, Selimiye Camii, Yıldız Camii, Hacı Selim Efendi Camii, Yıldızkent TOKİ Camii, Saime Hatun Camii, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi önü, Hilalkent Aziziye Camii, Hilalkent Bahçelievler Camii, Çamlık Camii, Gez Camii, Gürcükapı Camii, Sanayi İbrahim Ethem Camii, Sanayi Siteler Camii, Sanayi Yeni Camii, Güllüce Camii, Lalapaşa Camii, Muhyiddin-i Arabi Camii, Mustafa Çelik Camii, Narmanlı Camii, Tufanç Kardeşler Camii, Ulu Cami karşısı kale önü, Hilalkent Büyükşehir Belediye Parkı, Nişancı Camii, Edip Somunoğlu Camii, Vehbi Efendi Camii, Ebu İshak Camii, Babadereli Ahmet Efendi Camii, Faruk Efendi Camii ve Köşk Camii." - ERZURUM