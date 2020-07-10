Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika

Hayvan sevkıyatının devam ettiği kentte, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de gerekli denetimlerini sürdürüyor.

Yoğunluğun her geçen gün giderek arttığı pazarda, kurbanlık hayvan satın alan besiciler ise işlemlerinin ardından, batı illerine kurbanlık hayvan götürüyor.

Türkiye 'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından önde gelen illerinden Ağrı 'da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık hayvan sevkıyatı başladı.

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