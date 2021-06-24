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Kurban Bayramı öncesi alınacak tebirler görüşüldü - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi alınacak tebirler görüşüldü

24.06.2021 16:55
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı Başkanlığında Kurban Bayramı öncesinde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlerle alakalı olarak bir toplantı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Zabıta Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, MASKİ, Esenlik yetkilileri ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyelerinden ilgili birim sorumluları katıldı.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Genel sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirirken sağlıklı ve hijyenik bir ortamın oluşturulması için ilçe belediyelerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştireceğiz. İlimiz merkez nüfusu bayramla birlikte il dışından gelecek vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık olarak bir milyonu bulacaktır. Bu da kurban kesimi yapacak olan vatandaşlarımızın sayısını bir hayli artıracaktır. Bununla birlikte ilimizde ciddi bir hayvan hareketliliği yaşanacak. Özellikle vatandaşlarımız kurbanlarını bayramın birinci günü kesip dağıtımını yapmanın telaşı içerisinde olacağından ekiplerimiz de buna göre gerekli tedbir ve çalışmaları gerçekleştirecektir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını sağlıklı ve risksiz bir şekilde geçirmelerinde başta Büyükşehir Belediyemize ve merkez iki ilçemize büyük sorumluluk düşmektedir. Vatandaşlarımıza kurbanlarını kesecekleri nezih ve temiz ortamların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı ve hijyen kuralları içerisinde geçirmelerini amaçlamaktayız. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kurban Bayramı öncesi alınacak tebirler görüşüldü

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi alınacak tebirler görüşüldü - Son Dakika


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