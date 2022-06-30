Kurban Bayramı öncesi besilik yapan köylüyü dolandıran çete çökertildi

Konya'da Kurban Bayramı öncesi besicilik yapan köylüleri, resmi kurumların yöneticilerini tanıdıklarını ve yanlarında telefonda onlarla görüşüyormuş gibi oyun yaparak güvenini kazanıp 2 milyon 500 bin TL dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Mart ayında dolandırıldığını belirten 3 hayvan satıcısının müracaatı üzerine çalışma başlattı. Özel ekip kurularak çetenin peşine düşen polis ekipleri, dolandırılan kişi sayısının daha fazla olduğunu tespit edip, mağdurlara ulaştı. 11 mağdura ulaşan ekipler, şüphelilerin il tarım ve belediyede tanıdıklarının olduğunu söyleyip, satıcıları telefonla görüştürüp güvenlerini kazandıklarını belirledi. Şüphelilerin ayrıca özellikle ilçelerdeki köy ve yaylalara gidip hayvanları aldığı da tespit edildi. 3 aylık çalışma sonucu harekete geçen polis, Doğan P., kardeşi Serkan P. ve bunlara müşteri bularak aracılık yapan Murat T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait çiftlikte yapılan aramada, 1 adet imzalı boş senet, 1 adet ajanda, 4 adet şarjör ile 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş havyan ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KONYA