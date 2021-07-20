Kurban Bayramı Öncesi Camiler Dezenfekte Ediliyor

Halkımızın sağlığı için her türlü önlemi eksiksiz almaya devam ediyoruz.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediye ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesi tüm camilerde dezenfekte çalışması başlattı.

Vatandaşların ortak kullanım alanları arasında yer alan camilerin dezenfeksiyon işlemleri, sabah saatlerinden itibaren başladı, yoğun geçen çalışmaların ardından başta "Evliya Camii" olmak üzere şehrimizdeki tüm camilerde dezenfekte çalışmalarımız tamamlandı.

Lütfen Sağlığımız açısından camilerde sosyal mesafe, maske ve diğer kurallara uymak zorunda olduğumuzu unutmayalım.