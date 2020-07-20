Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarı dezenfekte edildi - Son Dakika

Kırşehir Ticaret Borsasına bağlı canlı hayvan pazar yeri, Kurban Bayramı öncesi dezenfekte edildi.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle canlı hayvan pazarında oluşabilecek yoğunluk öncesi dezenfekte ve ilaçlama yapıldığını söyledi.

Hijyen sağlanan ve temizlenen pazar alanına gerekli kontroller yapılarak kurbanlık hayvanların alındığını aktaran Çelik, hayvan alışverişinin daha sağlıklı olması için bu çalışmayı yürüttüklerini dile getirdi.