Kurban Bayramı öncesi çiftçi perişan! Ağılı basan kurt sürüsü 10 keçiyi öldürdü, 30 keçi ise korkup kaçtı

Çukurelma köyünde yaşayan Turgut Akıncı, Kurban Bayramı'nda satabilmek için 150 keçi satın aldı. Kocapınar bölgesindeki dağlık alanda ağıl kuran Akıncı, hayvanlarını burada beslemeye başladı. 25 Mayıs'ta sabaha karşı keçilerinin sesiyle ağıla koşan Akıncı, kurt sürüsüyle karşılaştı. Akıncı'yı gören kurt sürüsü 10 keçiyi götürürken, kaçan keçiler de dağlık alana yayıldı. Haber verdiği yakınlarının gelmesiyle Akıncı, 110 keçisini bir araya topladı, 30'u ise kayboldu.

ARAMADIK YER BIRAKMADILAR

Akşama kadar yakınları ve köydekilerin desteğiyle dağlık alanda arama yapan Akıncı, kurt sürüsünün götürdüğü 10 keçinin kemik ve deri parçalarından başka bir şey bulamadı. Jandarma ekiplerine de haber veren Akıncı, 2 gün boyunca bir ize rastlamadı. Daha geniş alanı görebilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden drone desteği istendi. Belediyenin büyük organizasyonlarda kullandığı yüksek çözünürlüklü 5 kilo ağırlığında, 5 kilometre uzaklığa kadar kontrol edilebilen drone, 2 saatlik yolculuğun ardından ağılın olduğu bölgeye gönderildi.

KEÇİLERİN İZİNE RASTLANMADI

Drone ile tarama yapan belediye personeli, 3 batarya bitirdi. Toplamda 25 kilometrekarelik alan detaylıca arandı. Drone operatörü havadan, belediye personeli ise karadan arama faaliyetlerini sürdürdü. Vadi ve ağaçlık alanlar tek tek tarandı, ancak keçilerin izine rastlanılmadı.

BAYRAM ÖNCESİ HAYALLERİ YIKILDI

Keçilerin Kurban Bayramı için beslendiğini, ortalama 3'er bin liradan satılacağını anlatan Ramazan Özkan, "Maddi zarar çok büyük. 2 bin 500-3 bin lira civarında her biri. 120 bin liraya yakın maddi kaybım var. Aradık, taradık ama iz bulamadık. Bu bölgede kurt saldırıları çok sık oluyor. Bir anda saldırmış ve gitti işte hayvanlar" dedi. Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları devam ediyor.