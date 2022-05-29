Kurban Bayramı öncesi çiftçi perişan! Ağılı basan kurt sürüsü 10 keçiyi öldürdü, 30 keçi ise korkup kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban Bayramı öncesi çiftçi perişan! Ağılı basan kurt sürüsü 10 keçiyi öldürdü, 30 keçi ise korkup kaçtı

29.05.2022 16:01

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçi Turgut Akıncı'ya ait ağıla giren kurtlar, 150 keçiden 10'unu öldürdü, 30'unun ise korkup kaçmasına sebep oldu. Kurban Bayramı öncesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan çiftçi, zararının çok büyük olduğunu dile getirdi.

Çukurelma köyünde yaşayan Turgut Akıncı, Kurban Bayramı'nda satabilmek için 150 keçi satın aldı. Kocapınar bölgesindeki dağlık alanda ağıl kuran Akıncı, hayvanlarını burada beslemeye başladı. 25 Mayıs'ta sabaha karşı keçilerinin sesiyle ağıla koşan Akıncı, kurt sürüsüyle karşılaştı. Akıncı'yı gören kurt sürüsü 10 keçiyi götürürken, kaçan keçiler de dağlık alana yayıldı. Haber verdiği yakınlarının gelmesiyle Akıncı, 110 keçisini bir araya topladı, 30'u ise kayboldu.

Gece ağılı basan kurt sürüsü, koyun keçi ne bulduysa parçaladı! 30 keçi sırra kadem bastı, çiftçi perişan

ARAMADIK YER BIRAKMADILAR

Akşama kadar yakınları ve köydekilerin desteğiyle dağlık alanda arama yapan Akıncı, kurt sürüsünün götürdüğü 10 keçinin kemik ve deri parçalarından başka bir şey bulamadı. Jandarma ekiplerine de haber veren Akıncı, 2 gün boyunca bir ize rastlamadı. Daha geniş alanı görebilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden drone desteği istendi. Belediyenin büyük organizasyonlarda kullandığı yüksek çözünürlüklü 5 kilo ağırlığında, 5 kilometre uzaklığa kadar kontrol edilebilen drone, 2 saatlik yolculuğun ardından ağılın olduğu bölgeye gönderildi.

Gece ağılı basan kurt sürüsü, koyun keçi ne bulduysa parçaladı! 30 keçi sırra kadem bastı, çiftçi perişan

KEÇİLERİN İZİNE RASTLANMADI

Drone ile tarama yapan belediye personeli, 3 batarya bitirdi. Toplamda 25 kilometrekarelik alan detaylıca arandı. Drone operatörü havadan, belediye personeli ise karadan arama faaliyetlerini sürdürdü. Vadi ve ağaçlık alanlar tek tek tarandı, ancak keçilerin izine rastlanılmadı.

Gece ağılı basan kurt sürüsü, koyun keçi ne bulduysa parçaladı! 30 keçi sırra kadem bastı, çiftçi perişan

BAYRAM ÖNCESİ HAYALLERİ YIKILDI

Keçilerin Kurban Bayramı için beslendiğini, ortalama 3'er bin liradan satılacağını anlatan Ramazan Özkan, "Maddi zarar çok büyük. 2 bin 500-3 bin lira civarında her biri. 120 bin liraya yakın maddi kaybım var. Aradık, taradık ama iz bulamadık. Bu bölgede kurt saldırıları çok sık oluyor. Bir anda saldırmış ve gitti işte hayvanlar" dedi. Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da ana muhalefet lideri istikrar için yeni yönetim gerektiğini söyledi Sri Lanka'da ana muhalefet lideri istikrar için yeni yönetim gerektiğini söyledi Çin'in Ac352 Helikopteri Fonksiyon ve Güvenilirlik Uçuş Testlerini Tamamladı Çin'in Ac352 Helikopteri Fonksiyon ve Güvenilirlik Uçuş Testlerini Tamamladı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kocapınar, Mayıs, Drone, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi çiftçi perişan! Ağılı basan kurt sürüsü 10 keçiyi öldürdü, 30 keçi ise korkup kaçtı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesi çiftçi perişan! Ağılı basan kurt sürüsü 10 keçiyi öldürdü, 30 keçi ise korkup kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement