Kurban Bayramı öncesi "dolandırıcı ve sahte para" uyarısı - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi "dolandırıcı ve sahte para" uyarısı

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman yaklaşan kurban bayramı öncesi yaylalarda kurbanlık yetiştiren üreticileri ziyaret ederek, onları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve dolandırıcılara karşı uyarıyor.

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman yaklaşan kurban bayramı öncesi yaylalarda kurbanlık yetiştiren üreticileri ziyaret ederek, onları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve dolandırıcılara karşı uyarıyor.

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Yaman, AA muhabirine, küçükbaş hayvan üreticilerinin zor şartlar altında üretim yaptıklarını belirterek, kurban bayramının küçükbaş hayvan üreticilerini bir yıl bekledikleri bir zaman olduğunu, onlar için çifte bayram sayıldığını ifade etti.

Yaman, "Küçükbaş hayvan üreticisi bir yıl boyunca kuzusunu, oğlağını keçisini kurban için besler. İnsanlar akşam evlerine yatmaya giderken onlar hayvanlarıyla dağa çıkar. Yazın sıcağı, kışın tipisi onları etkilemez. Mecburen sürüsünü merada yaymak zorundadır. Tek hedefleri yetiştirdiği hayvanları kurban bayramında değerinde satabilmektir. Tüm planlarını kurban bayramı sonrasına yaparlar." diye konuştu.

"Üreticilerimiz kurban dolandırıcılarına ve sahte paraya karşı dikkatli olsun"

Anadolu'da küçükbaş hayvan üreticisinin iyi niyetli olduğunu ve güler yüzlü herkese inanabileceğini belirten Yaman, şunları söyledi:

"Bizim üreticimiz herkesi kendisi gibi sanır. İnanır. Maalesef geçmişte yüzlerce üreticimiz bayram öncesi sahte çeklerle, sahte paralarla dolandırıldı. Üreticilerimizin yanına hayvan tüccarı kılığında gelen dolandırıcılar dolgun fiyatlar vererek biraz peşinat ve çek senetle bir senenin emeğini kamyona yükleyip götürebilmekteler. Sahte paralarla yüzlerce hayvan satın alabilmekteler. Bu yüzden üreticilerimizi dikkatli olmaları konusunda gezerek uyarıyoruz. Üreticinin haksız yere cebinden çıkan 25 kuruş hepimizi etkiler. Bunun için üreticilerimizi gezerek dolandırıcılara ve pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz."

Bu yıl tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi sürecinin hem tüketici hem de üreticiyi etkileyeceğini vurgulayan Yaman, kurban almaya ailecek gidilmemesi, sadece aile reisinin gitmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi 'dolandırıcı ve sahte para' uyarısı - Son Dakika
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