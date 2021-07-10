KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ERZAK ALIŞVERİŞ FİŞLERİ DAĞITILDI - Son Dakika

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ERZAK ALIŞVERİŞ FİŞLERİ DAĞITILDI
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ve Personel A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz temsilen Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine alışveriş fişlerini takdim etti. Başkan Vekili Tutuk, " Kurban Bayramı'nın bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dağıtılan erzak alışveriş fişlerini personellerimiz güle güle harcasınlar" dedi.
Kaynak: Habermetre
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