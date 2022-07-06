Kurban Bayramı öncesi, hayvan keseceklere 'Rueff' tekniği - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi, hayvan keseceklere 'Rueff' tekniği

06.07.2022 12:33

Kurban Bayramı öncesi hayvan keseceklere 'Rueff' tekniği Yarım tonluk kurbanlığı iki kişi saniyeler için bu yöntemle bakın nasıl yatırdı Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız: "500 kilogramlık bir hayvanı iki kişi çok rahatlıkla, hiçbir zarar vermeden yatırabilir"SAKARYA...

Kurban Bayramı öncesi hayvan keseceklere 'Rueff' tekniği

Yarım tonluk kurbanlığı iki kişi saniyeler için bu yöntemle bakın nasıl yatırdı

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız:

"500 kilogramlık bir hayvanı iki kişi çok rahatlıkla, hiçbir zarar vermeden yatırabilir"

SAKARYA Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanların yatırılması için kullanılan 'Rueff' tekniği, eziyetsiz kesim ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlıyor. Veterinerler ise kullanılan teknikle saniyeler içinde iki kişinin kurbanlığı kolaylıkla yatırdığı bu yöntemi herkesin kullanmasını öneriyor.

Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan 'Rueff tekniği', Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin ve kesim öncesi oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlıyor. Kurbanlığın boynundan daha sonrasında gövde ve kasık bölgesinden geçirilen iple tek hamlede yatırılan hayvanlar daha eziyetsiz bir şekilde kesime hazır hale getiriliyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız da kurbanlıklarını kendileri kesecek olan vatandaşlara bu yöntemi kullanmalarını öneriyor.

"500 kilogramlık bir hayvanı iki kişi çok rahatlıkla, hiçbir zarar vermeden yatırabilir"

Kurbanlıkların sağlam bir yere ip ya da zincirle bağlanması gerektiğini aktaran Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Tekniğin adı 'Rueff' yabancı veteriner hekimlerden bize geçti. Kurbanlıkları yatırma esnasında vatandaşlar sakat kalabiliyor, el, ayak kırılmanın yanı sıra bu durum ölümle de neticelenebilir. Bunların yaşanmaması için bu yöntemi öneriyorum. Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmek zorunda olanlara da bu yöntemi şiddetle tavsiye diyorum. Bizim yatırdığımız hayvan 500 kilogramlık bir hayvan yani iki kişi çok rahatlıkla, hiçbir zarar vermeden yatırabilir. İki kişinin bu ağırlıkta bir hayvanı yatırması normal şartlarda mümkün değil. Bunu yaparken öncelikle sağlam bir ağaca ya da uygun bir yere bağlamamız gerekiyor. Sağlam bir iple önce boynuzlarını sonra boynundan hareketli bir düğüm oluşturarak göğse daha sonrasında kasıklara olacak şekilde hareketli düğüm yapılıyor. Ardından da çekme işlemi yaparak kurbanlığı yatırıyorsunuz ve ayaklarını bağladıktan sonra da kesime hazır hale getiriyorsunuz. Çok basit, uygulanabilir, çok pahalı bit yöntem değil" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Sakarya, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi, hayvan keseceklere 'Rueff' tekniği - Son Dakika

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