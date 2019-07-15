Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başlıyor
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Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başlıyor

2 saat önce

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu" genelgesi toplantısı düzenlendi.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başlıyor, System.String[]
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu" genelgesi toplantısı düzenlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen "Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu" genelgesi toplantısı İl Müdürü Vekili Taner Akcakaya'nın başkanlığında Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü, ilçe müdürleri ve sorumlu personellerin katılımlarıyla 2019/1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi 2019/6 Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu Genelgesi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılacak hazırlıklar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantıda Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu planları görüşüldü. Hayvan hastalıkları ile mücadeledeki durum, yol kontrolleri programları tartışıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yetiştiricilerin mağdur olmamaları yönünde personellerin uyarılması, izin planlarının gözden geçirilmesi kararı verildi. - KIRKLARELİ
Kurban Bayramı, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
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