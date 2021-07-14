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Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:50

Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatile kendi araçlarıyla gitmek isteyenler ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe neden oldu.

Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatile kendi araçlarıyla gitmek isteyenler ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe neden oldu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. 9 gün olacak bayram tatiline kendi aracıyla çıkmak isteyenler ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik oluşturdu. Sıfır araçların fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş de vatandaşların ikinci el otomobillere yönelmesinde etkili oluyor. Galericiler tatil dönemine girilmesi nedeniyle piyasaların hareketlendiğini söylerken en çok talebin 150 bin lira civarında satılan araçlara olduğunu söylüyor.

"Satışlarımızda ciddi artışlar var"

Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasındaki son durumla ilgili konuşan Galerici Yunus Ete, "Bayram öncesi piyasalarda hareketlilik bekliyorduk. Tatile kendi aracıyla gitmek isteyenler bu dönemde araç satışlarımızı yükseltiyor. Yaklaşık 15 gündür araç satışlarımızda ciddi artışlar var. Ayda 8-10 araç satarken Kurban Bayramı öncesi bu rakam 25-30'lara yükseldi" dedi.

"Bayram tatilini şehir dışında tatilde geçirmek isteyenler araçlara talep gösteriyor"

Galerici Nihat Karip ise "Bayramın yaklaşmasıyla hareketlilik arttı. Özellikle binek araçlarda artış söz konusu. Fiyatı 150 bin lira civarında olan araçlar bu dönemde en çok talep görüyor. Yüksek fiyatlı araçlar bu dönemde az satılıyor. Bunun nedenini faiz oranlarının yüksek olması olarak görüyoruz. Pandemi etkilerinin azalması da hareketliliğin artmasını sağladı. Bayram tatilini şehir dışında tatilde geçirmek isteyenler araçlara talep gösteriyor. Fiyatlardaki düşüş beklentisi de gerçekleşmeyecekmiş gibi görünüyor. Tatil sezonunda olduğumuz için önümüzdeki günlerde de satışların devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi
Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi
Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi
Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi

Kurban Bayramı, Otomobil, Bayram, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobillere talep yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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