Kurban Bayramı öncesi İzmir'de kasaplar denetlendi - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi İzmir'de kasaplar denetlendi

İZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı öncesi, kurban pazarlarının ardından kasaplarda da denetimler sürüyor. İl genelinde bulunan 910 kasapta İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler de denetleniyor.

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan pazarlarıyla birlikt kasaplarda da denetimler artırıldı. İl genelindeki 910 kasapta rutin denetimler yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri de gözden geçiriyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve beraberindeki ekip de Bornova ilçesinde bulunan kasaplarda denetim yaptı. Özen burada yaptığı açıklamada denetim sürecini hassasiyetle yürüttüklerini belirtirken, vatandaşlara da Kurban Bayramı öncesi kasap tercihleri hakkında tavsiyede bulundu.

Hem rutin denetim hem korona denetimi

Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklama yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Hem Covid-19'a karşı aldığımız tedbirlere dikkat ediyoruz hem de hayvan refahı ile ilgili sıkıntı yaşanmaması için çabalıyoruz. Kurban etinin değerlendirilmesi, kesilmesi de kurban almak ve kurban kesmek kadar önemli bir aşama. Çünkü biz sıcak bir ilde yaşıyoruz. Bu sene de yine sıcak bir dönemde Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bütün bunlar değerlendirildiğinde ve Covid-19 tedbirleri kapsamında bir bayram geçireceğimizi düşündüğümüzde etin işlenmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarı

Özen, etin saklama koşulları hakkında, "Öncelikle eti keser kesmez, hemen parçalamamak gerekiyor. Eti en az 12 saat boyunca, mümkünse soğuk hava deposunda, mümkün değilse 18-24 derece arasında serin bir yerde, en az 12 saat ayrı ayrı yerlerde dinlendirmek gerekiyor. Daha sonra da dinimizin emrettiği şekilde eti parçalamak gerekiyor" dedi. Yalnızca Kurban Bayramı'na özel işletmelerinin önüne kıyma makinesi koyarak et çeken şahıslara yönelik vatandaşlara uyarıda bulunan Özen, "Özellikle bu Kurban Bayramı dönemine has, kasaplıkla hiç alakası olmayan herhangi bir işletmenin önüne ya da yolun kenarına bir kıyma makinesi koyarak kıyma çekildiğini söyleyen tabelalar asılıyor. Biz İzmir'de hem sıcak havadan dolayı hem de sağlıksız koşullardan dolayı bunları tavsiye etmiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Kasaplarımızın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu gördük"

Kasapların yapılan denetimlerin ardından bayrama hazır olduklarının altını çizen Özen, "Nasıl ki hayvan pazarları ve kesim yerleri bayrama hazırsa, bu etin işleneceği kasapların da bayrama hazır olması gerekiyor. İlimiz genelinde bulunan 910 kasabımızda bu dönemde yaklaşık bin 400 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler esnasında bizim için önemli olan gıda ve gıda ile temas eden alet ve makinelerdir. Kasaplarda yaptığımız denetimlerde hem satılan et ürünlerini denetliyoruz hem de bunlara temas eden, bıçak, kesme tahtası, kıyma makinesi, buzdolabı, soğuk hava deposu gibi tüm ayrıntılara dikkat ediyoruz ve denetime tabi tutuyoruz. Bu denetimlerde bizim mevzuatımıza aykırı bir tablo ile karşılaşırsak da idari işlem uyguluyoruz. İlimiz genelinde yaptığımız bin 400 denetimde 910 adet kasabımızın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu gördük. Ama biz denetimlerimizi devam ettiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Etler, işletme kayıt belgesi alan kasaplarda işlenmeli"

Vatandaşların Kurban Bayramı için kestiği kurbanlık etlerini işletmek için işletme kayıt belgeli kasapları tercih etmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Özen, "Vatandaşlarımız etlerini kesinlikle bizim il ve ilçe müdürlüklerimizden işletme kayıt belgesi alan kasaplarımızda işletmeli. Kıyma çekim işlemlerini de yine bu kasaplarda gerçekleştirsinler. Dışarıda sadece Kurban Bayramı döneminde bir kıyma makinesi koyarak işlem yapan yerlerde etlerini işletmesinler. İçi paslı ve sağlıksız bir kıyma makinesinde kıyma çektirmek daha vahim sağlık sorunlarına da yol açabilir" ifadelerini kullandı.