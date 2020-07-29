Kurban Bayramı öncesi kasaplarda ve tatlıcılarda denetim yapıldı - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kasaplar ve tatlı üretimi yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramından dolayı 39 ilçede, 800 civarında gıda denetçisiyle birlikte bugün hem kasaplara hem de baklava, börek ve unlu mamüller satan işletmelerde denetim yaptıklarını söyledi.

Esnafa hijyen konusunda gerekli uyarının yapıldığını dile getiren Karaca, "İnsanlarımız Kurban Bayramı'nın ikinci gününde etlerini kuşbaşı, kıyma yapmak veya kemiklerini parçalatmak için kasaba getiriyorlar. Bundan dolayı bizler de kasaplarda hijyen yönünden denetimlerimizi yapıyoruz. Gerekli uyarılarımızı yaptık. Nedir bunlar? Kıyma makinesinin soğutucu kısmı var mı yok mu? Kıyma makineleri temiz mi?" diye konuştu.

Karaca, vatandaşlara da kurban eti konusunda bazı tavsiyelerde bulunmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza öncelikle şu uyarıyı yapmak istiyorum. Etlerinizi bir süre dinlendirip ondan sonra küçük parçalar halinde dolaplara yerleştirmeleri lazım. Çünkü bu sene biliyorsunuz Kurban Bayramı yaza denk geldi. Dışarıdan büyük kitle halinde bıraktıkları zaman et, bizim için ne kadar kıymetliyse zararlı mikroorganizmalar için de o kadar kıymetli. Onlar üremeye, çoğalmaya devam ediyorlar, eti bozuyorlar. Bu şekilde kasaba geldiğinde kasabın da gözünden kaçarsa diğer vatandaşların da etlerini bozma ihtimaline karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Bir de hijyen kuralları konusunda denetimlerimizi gerçekleştirdik."

Unlu mamuller üreten iş yerlerini de denetlediklerini aktaran Karaca, "Burada da ufak tefek eksiklikler gördük. Eksikliklerini giderme konusunda uyarılarda bulunduk. Unlu mamuller üretimi yapan yerlerde, un deposundan başlamak suretiyle ürün çıkışına kadar bütün aşamaları arkadaşlarımız kontrolden geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.