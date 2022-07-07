Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

07.07.2022 16:33
Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Belediye, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri farklı noktalardaki kurban kesim yerlerini vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Kurban Bayramı nedeniyle belirlenen kesim yerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla ilaçlı suyla temizlik çalışması yapıp, dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı nedeniyle hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik konusunda gündüz ve gece vardiyasıyla çalışmalarını yürüten ekiplerimiz, belirlenen kurban kesim alanlarında sabunlu suyla yıkama yaptı, menfezleri temizledi.

Kesim yerlerinde daha steril bir ortamda kurban kesimi yapılmasını sağlamak için yapılan çalışmalarda detaylı yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayram boyunca sahada olacaklarını, kesim alanlarının da bayram boyunca düzenli olarak temizlenmeye devam edileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Erzurum Emniyeti 224 personelle bayramda görev başında Erzurum Emniyeti 224 personelle bayramda görev başında BURSA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM BURSA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:34 Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement