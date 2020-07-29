Kurban Bayramı öncesi Mahmutpaşa sessiz kaldı

"Salgın dolayısıyla işlerimiz yüzde 80 düştü"

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışverişin kalbi Mahmutpaşa sessiz kaldı. Her yıl vatandaşların uğrak yeri olan çarşı, salgından olumsuz etkilendi. Mahmutpaşa esnafı, yabancı turistlerin Türkiye'ye gelememesinden dolayı olumsuz etkilendiklerini söyleyerek, satışların yüzde 80 düştüğü belirtti.

Her gün binlerce kişinin uğradığı Mahmutpaşa Çarşısı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala boş kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla beraber alışverişe çıkan bazı vatandaşlar kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını giderdiği gözlemlendi. Boş kalan Mahmutpaşa Çarşısı esnafı yabancı turistlerin Türkiye'ye gelmemesinden dolayı etkilendiklerini söyleyerek, salgın nedeniyle Kurban Bayramı öncesi işlerinin yüzde 80 düştüğünü belirtti.

Mahmutpaşa'nın sakin olduğunu belirten esnaf Nevzat Yazıcı, "Pandemi dönemi geçirdik. Zor günler geçiyoruz. İşlerimiz pandemiden önce gayet iyiydi. Şu anda durgun olması da normal, inşallah bunları atlatacağız. Geçen senelere göre işlerimiz yüzde 80 düştü. Artık sattığımızın fazlasını yiyoruz. Türkiye'nin kalbi olan çarşımızda normal de bayram öncesi yoğunluktan yürüyemezdiniz. Şimdi ise bayrama iki gün kaldı, sokaklar bomboş. Turist geldiği zaman bir şeyler alıyor ama yerli vatandaşa satamıyoruz. Alım gücü yok. Kurban bayramında da genelde iş olmuyor" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle bu sene Mahmutpaşa'da eskiye göre işlerin düşük olduğunu belirten esnaf Şahin Uğur, "Artık bayram denilince vatandaşımız tatil olarak algılıyor. Ülkeye turist gelmemesi işlerimizi olumsuz etkiliyor. İşimizin başındayız ama sokaklar boş kaldı. Eskiden tabi insanlar bir tek Mahmutpaşa'yı biliyorlardı. Alışveriş merkezlerinin olması ve internet satışlarının olması buraya olan ilgiyi azalttı. Genelde Arap müşterilerimiz ağırlıklı oluyordu ama uçakların gelmemesi ile işlerimiz durdu. Salgın dolayısıyla yüzde 70-80 düşüş var. Gelen vatandaşlarımızın çoğu ucuz mallara yöneliyor. Onlarda köyüne hediyelik götürüyorlar" şeklinde konuştu.

Bayram öncesi eksiklerini gidermek için geldiğini belirten bir vatandaş, "Toruna, kızıma ve eşime kıyafet almaya geldim. Memlekete gitmiyoruz evdeyiz bu sene. Mahmutpaşa boş, eskiden böyle değildi" dedi.