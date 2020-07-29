Kurban Bayramı Öncesi Mezarlıklar Temizlendi - Son Dakika

Artvin Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Artvin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Artvin merkezde bulunan tüm mezarlıklarda temizlik, bakım ve haşereyle mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Mezarlıkların temizliği kapsamında yabani otlar, kurumuş dallar, haşereye karşı ilaçlama yapılırken genel çevre temizliği ile yol ve kaldırımların düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlıkları rahat şekilde ziyaret edebilmesi için gerekli tüm çalışmaları eksiksiz yapmaya çalıştıklarını kaydetti.