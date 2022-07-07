KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ OTOGARDA YOĞUNLUK - Son Dakika
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KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ OTOGARDA YOĞUNLUK

07.07.2022 18:48
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ OTOGARDA YOĞUNLUK

KURBAN Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

KURBAN Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Birçok yolcu bilet bulmakta güçlük çekti.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyip, otobüs yolcuğunu tercih edenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otobüs firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda ek seferler koydu. Otobüs bileti almayı son güne bırakan vatandaşlar ise bilet bulmakta güçlük çekti.

Malatya'ya ailesinin yanına gittiğini belirten vatandaş Hasan Tay "Bilet fiyatları şu anki ekonomik şartlara göre uygun. Annem ve babam orada. Onlara ziyarette bulunacağız. Bayramı orada geçirmek için gideceğiz. 18 senedir gitmedim" dedi.  Otobüs firması çalışanı Yaşar Dursun "İşler çok iyi gidiyor. Bayramın dördüncü gününe kadar araçlarımız tamamen dolu. 3 senedir pandemiden dolayı kimse gidemiyordu. Kimse kalmadı, İstanbul boşalacak" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Haktan Kaya "Bayram nedeniyle İstanbul'dan Erzurum'a bir yolculuğum var. Yolum biraz uzun otobüsü tercih ettim. 15 saat sürüyor genelde. Bayramı orada geçirmeyi düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Demokrasi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ OTOGARDA YOĞUNLUK - Son Dakika

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