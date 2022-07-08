Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk devam ediyor

08.07.2022 00:48
Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otogardaki yoğunluk gece boyu sürdü.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otobüs firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda ek seferler koydu. Otogar girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk ise gece boyu sürdü.

"İSTANBUL BOŞALACAK GALİBA"

Ailesi ile birlikte Çanakkale'ye giden Yakup Karaca isimli bir vatandaş, "Oğlumuz Eymen'imiz evde ufak bir gürültüye uyanıyor ama dışarıdaki yüksek potansiyel sesi hiç duymuyor. Çanakkale'ye gidiyoruz teyzemiz var. Ben buraya uzun zamandan beri gelmiyordum. Şu kalabalığa bakınca İstanbul bayağı boşalacak galiba. Yani biz de bir fırsatı değerlendirelim dedik. Ufak bir kaçamak yapacağız Çanakkale'de. Oğlumuz Eymen ile ilk tatilimiz olacak" dedi.


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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Demokrasi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk devam ediyor - Son Dakika

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