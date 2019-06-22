Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı
1 saat önce
Düzce'de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
'de Polis
ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu. Kurban Bayramı
öncesinde Düzce Belediyesine ait hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar satışa çıkarılmaya başlandı. Dolandırıcıların özellikle yüksek fiyata mal alınıp satılan yerleri tercih ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kurbanlıkların satıldığı alanda satıcıları sahte paralara karşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle bugünlerde sahte paraları piyasaya sürdüklerini ifade eden polis ekipleri, satıcıların çoğunun sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkı bilemediklerini, şüphelendikleri kişiler olduğunda 112 Acil İhbar Hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular. - DÜZCE
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