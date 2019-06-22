Son Dakika Haberleri: Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı
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Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

1 saat önce

Düzce'de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.

Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı, System.String[]
Düzce'de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde Düzce Belediyesine ait hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar satışa çıkarılmaya başlandı. Dolandırıcıların özellikle yüksek fiyata mal alınıp satılan yerleri tercih ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların satıldığı alanda satıcıları sahte paralara karşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle bugünlerde sahte paraları piyasaya sürdüklerini ifade eden polis ekipleri, satıcıların çoğunun sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkı bilemediklerini, şüphelendikleri kişiler olduğunda 112 Acil İhbar Hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Düzce, Kurban Bayramı, 3. Sayfa
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