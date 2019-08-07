Son Dakika Haberleri: Kurban bayramı öncesi satır talebini karşılayabilmek için 40 derecede 12 saat çalışan demir ustası
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Kurban bayramı öncesi satır talebini karşılayabilmek için 40 derecede 12 saat çalışan demir ustası

2 saat önce

Demirci ustası Okaçar, kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışıyor.

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Demirci ustası Okaçar, kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışıyor
Çukurova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:21 
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