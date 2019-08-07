Kurban bayramı öncesi satır talebini karşılayabilmek için 40 derecede 12 saat çalışan demir ustası
2 saat önce
Demirci ustası Okaçar, kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışıyor
Son demirci ustalarından İsmail Okaçar, babasından devraldığı atölyede geleneksel yöntemlerle demircilik yapmaya devam ediyor. Osmaniye
'de küçük sanayi sitesindeki atölyesinde yarım asrı aşkın süredir bilek gücüyle demire şekil veren İsmail Usta
'nın bugünlerde işleri oldukça yoğun.
Demirci ustası Okaçar, Müslümanlarca kutsal iki bayramdan biri olan kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova
'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışmak zorunda.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:27
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