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Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı

02.07.2021 12:47

Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı Bayram öncesi oldukça yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını aktaran turizmciler, iç pazar için rezervasyon kontenjanlarının yarısının dolduğunu bildirdi Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan: "Erken davranmak yerinde olur.

Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı

Bayram öncesi oldukça yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını aktaran turizmciler, iç pazar için rezervasyon kontenjanlarının yarısının dolduğunu bildirdi

Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan:

"Erken davranmak yerinde olur. Belirli bir süre sonra yer kalmama ihtimali kuvvetle muhtemel"

"Şu anda kendi otellerimiz iç pazara arz ettiği kontenjanların yarısı satılmış durumda ve oldukça yüksek bir ilgi var"

ANTALYA - Türkiye'nin azalan vaka sayıları ve aşılamada kat ettiği mesafe, dış turizm kadar iç turizmi de hareketlendirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ise Antalya'daki bazı otellerde iç pazar için ayrılan rezervasyonların yarısının şimdiden dolduğu bildirildi. Tatilcilere erken rezervasyon konusunda uyarıda bulunan Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan, "Fırsat fiyatları devam ediyor. Bu konuda da erken davranmak yerinde olur. Belirli bir süre sonra yer kalmama ihtimali kuvvetle muhtemel" dedi.

1 Temmuz itibarıyla yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de azalan vaka sayıları ile her gün yeni rekorlarla artarak devam eden aşılama çalışmaları, dış turizm kadar iç turizmi de hareketlendirdi. Geçtiğimiz yaz kötü bir sezon geçiren turizm kenti Antalya'daki otellerde Rusya'nın seyahat kısıtlamasını kaldırması ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ciddi bir trafik yaşanıyor. Turizm sektörü, geçen yılın izlerini bu yılki ziyaretçilerle silerek eski günlere dönmeyi umut ediyor.

"Yer kalmama ihtimali kuvvetle muhtemel"

Antalya'nın bu yıl iç pazarda sezona iyi bir giriş yaptığını aktaran Korhan Alşan, Covid-19'dan dolayı ilk canlanan pazarın yine iç pazar olduğuna işaret etti. Geçen yıl Covid-19 tecrübesizliğiyle iç pazardaki talep sıkışmasının bu seneye sarktığına işaret eden Alşan, "Bu senin en önemli özelliği, önümüzdeki Kurban Bayramı 9 günlük bir tatil, öncesinde 15 Temmuz ile birlikte tatiller eklenirse 11 günlük bir periyotla tarihinin en uzun dönemi olabilir. Şu anda kendi otellerimiz iç pazara arz ettiği kontenjanların yarısı satılmış durumda ve oldukça yüksek bir ilgi var. Geçen yılın talep sıkışması ve bu sene pandemi açısından her şeyin rayında gitmesi iç pazarda yoğun bir hareketlilik yaşanacağının bir işareti. Çok güzel bir bayram periyodunu misafirlerin beklediğini düşünüyorum. Fırsat fiyatları devam ediyor. Bu konuda da erken davranmak yerinde olur. Belirli bir süre sonra yer kalmama ihtimali kuvvetle muhtemel" dedi.

Alşan, önceliğin yoğunluktan ziyade Covid-19 tedbirleri olması gerektiğini de vurgulayarak, sürecin iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu tablo Türkiye geneline yansıyacak"

Türkiye'nin günlük aşılamada her geçen gün rekorlar kırdığına dikkati çeken Alşan, "Geçen yıl pandemi tesislerinde çok önemli bir sınav verildi. Bu konuda çok tecrübeli bir ekip var. Özellikle Turizm Bakanlığının güvenli tesis sertifikasının müthiş katkıları var. Temmuzdan itibaren artan ivmeyle satışların daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. 2019 yılındaki sayıları yakalamamız şu anda rasyonaliteye aykırı ama 2020'nin çok daha ötesinde, çok daha iyi bir sezon olacağı görünüyor. Geçen yıl Antalya'ya iç pazar hariç 3,5 milyon yabancı turist akımı olmuş. Bu yıl 7 ila 8 milyon bandında realize olacağını rahatlıkla düşünüyorum. Bu tablo da Türkiye geneline de yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı
Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı
Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı
Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı
Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı
Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı
Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı
Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı

Kurban Bayramı, Antalya, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı öncesi tatilcilere 'erken davranın' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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