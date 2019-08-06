Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı öncesi tedbirler değerlendirildi
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Kurban Bayramı öncesi tedbirler değerlendirildi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ın başkanlığında Ağustos ayı olağan MASKİ ilçe şefleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler de değerlendirildi.

Kurban Bayramı öncesi tedbirler değerlendirildi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki hizmet kalitesini daha da güçlendirmek amacıyla aylık ilçe şefleri toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ'nin Ağustos ayı olağan ilçe şefleri toplantısı gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelinde yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ekiplerin dikkatli olmasını isteyen Başaran, vatandaşların Bayram süresince mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alınmasının talimatını verdi. İlçe şeflerinin de bayramını tebrik eden Başaran, işbirliği içerisinde Kurban Bayramını sorunsuz bir şekilde geçireceklerini belirtti. Toplantıda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, daire başkanları, şube müdürleri ve ilçe şefleri yer aldı.

"Manisamıza daha kaliteli hizmet sunmak için bu toplantılarımıza önem veriyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "İlçe şefleri ile gerçekleştirdiğimiz aylık değerlendirme toplantılarımızda il genelinde hayata geçirdiğimiz yatırımların süreçleri ile ilgili şeflerimizden bilgi alıp, talimatlar veriyoruz. Manisamıza daha kaliteli hizmet sunmak için bu toplantılarımıza önem veriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha verimli işlere imza atarak güzel hizmetler sunuyoruz. Bugüne kadar birçok başarılı projeyi bu sayede gerçekleştirdik. Bundan sonra da aynı başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum. Kurban Bayramına da artık çok az bir süre kaldı. Ekiplerimiz bayramda da 7/24 görevinin başında olacak. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kurban Bayramı, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:37 Kaynak: Bültenler
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