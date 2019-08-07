Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı öncesi zabıta ekiplerinden sıkı denetim
Son Dakika Güncel Haber

Kurban Bayramı öncesi zabıta ekiplerinden sıkı denetim

42 dakika önce

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde iş yerleri ve marketler denetlendi.

Kurban Bayramı öncesi zabıta ekiplerinden sıkı denetim, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde iş yerleri ve marketler denetlendi.

Kurban Bayramı öncesi kent genelinde iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için yoğun mesai harcıyor.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde mevzuatın ön gördüğü hükümleri esas alarak, pastane, lokanta, kafe, market denetimlerinde genel hijyen, ruhsat kontrolü, fiziksel ve teknik koşullar ile iş yerlerinde fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanma tarihinin geçip geçmediğine dikkat ediliyor. Evrakları bulunmayan ya da eksik olan iş yerlerine cezai işlemler uygulandı.

"Görevimizin başındayız"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun denetimlerimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Tüm şikayetler ekiplerimizce mutlaka değerlendiriliyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram boyunca da görevlerinin başında olacaktır" dedi. - ANKARA
Pursaklar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Pursaklar, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Genel Başkanı Temeli: 2020 erken seçim getirir
Erdoğan "Millet bahçesi olacak" demişti ancak Bakan Atatürk Havalimanına otel yapılacağını açıkladı Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 10:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı öncesi zabıta ekiplerinden sıkı denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]