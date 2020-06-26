Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; - Son Dakika

Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı;

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı güzergahında yol kontrolü ve denetimleri yapılacağını hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç sahipleri 5996 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işleme maruz kalmamaları konusunda uyardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı güzergahında yol kontrolü ve denetimleri yapılacağını hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç sahipleri 5996 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işleme maruz kalmamaları konusunda uyardı.

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İl içi büyükbaş hayvan sevklerinde büyükbaş hayvan pasaportlarının, küçükbaş hayvan sevklerinde ise koyun-keçi nakil belgelerinin, il dışı sevklerinde ise veteriner sağlık raporlarının alınması gerektiği hatırlatan İl Müdürü Sarı, "Üreticilerimizin belgesiz hayvan alım ve satımı nedeni ile mağdur olabilir. Üreticilerimiz belgesiz hayvanlarını hayvan pazarına getirmesinler. Belgesiz hayvanlar pazara alınmayacak" dedi.


'Yol güzergahlarında denetimler artırılacak'


Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı ve yol güzergahlarında, hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin kontrolüne yönelik denetimlerin artarak devam edileceğini hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, "Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ediyor. İlimizdeki hayvan pazarlarında salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek amacıyla denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde önceliğimiz üreticisinin korunmasıdır. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bir işletmede bir hayvanda görülen bulaşıcı bir hastalık, çok kısa bir süre içerisinde işletmedeki tüm hayvanları, sonrasında tüm köyü, oradan da il geneline yayılabilmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri ile de bu hastalık diğer illerdeki hayvanlara bulaşmaktadır. Bakanlığımız mevzuatları gereği hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması zorunludur. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması gerekmektedir. "diye konuştu.


'Gerekli şartları taşımayan hayvanlar nakledilemeyecek'


Hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riski nedeni ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen İl Müdürü Orhan Sarı, "Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların il dışına sevkine izin verilecektir. Ömründe İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlara ilk aşılamayı takip eden 21-30 gün sonra rapel aşılama yapılacak, rapel aşılamayı takip eden 7 gün sonra il dışına sevkine izin verilecektir. " ifadelerini kullandı.


'İdari ve para cezası uygulanacak'


Yetiştiricilerin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları sevketmemeleri gerektiğini belirten Sarı, "Gerek yol kontrollerinde, gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan hayvanların pazar yerine girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Belgesiz hayvan nakli yapan yetiştiricilere ve nakil vasıtası sahiplerine idari işlem uygulanacak. Bu nedenle yetiştiricilerimiz ve nakil yapan araç sahiplerinin mağdur olmamaları için mevzuata uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Yol kontrollerinde belgesiz veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 831 TL, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 128 TL, nakil vasıtası sahiplerine ise 2.781 TL idari para cezası uygulanacaktır." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kurban Bayramı, Orhan Sarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; - Son Dakika

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