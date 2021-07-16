Kurban Bayramı öncesinde KARYAD 250 çocuğu sevindirdi - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesinde KARYAD 250 çocuğu sevindirdi

Karşıyaka Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Yorgun Ata, ilçedeki yardım severlerin katkılarıyla Kurban Bayramı öncesi'nde 250 ihtiyaç sahibi çocuğa giysi ve hediyelik eşya yardımında bulunduklarını belirtti.

Yorgun Ata, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocukları aileleriyle birlikte, Karşıyaka Belediyesi'nin imkanlarıyla evlerinden aldıklarını,KARYAD'ın Alaybey semtindeki merkezine getirdiklerini belirtti. Burada çocuklara pamuk helva, mısır ikram ettikten sonra, palyaçolarla çeşitli oyunlar oynattıklarını anlatan Emine Yorgun Ata, şu bilgiyi verdi: ''Çocuklara ve Ailelerine geleneksel Türk Kültürü'nün önemli figürlerinden Hacivat -Karagöz oyununu canlı persormansla izlettik. Gazeteci -Yazar Okan Yüksel çocuklara ve ailelerine İzmir'li 35 Gazeteci Şairile Bir Sevdadır Karşıyaka kitaplarını armağan etti. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İl Başkan Yardımcısı Sadettin Coşkuner, İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Hayrullah Eligül, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Mardinliler Federasyonu Başkanı Beşir Tunç, Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Kemal Dağtekin , Anadolu Birliği Federasyonu Başkanı Koçali Al , Hüseyin Cemiloğlu , Yetiştirme Yurtları ve Mardin Federasyonu Başkanı Edibe Dinçer, KASIAD Başkanı Süleyman Özsakallı, Tuna Derneği Başkanı Çiğdem Sabuncuoğlu, Siirtliler Federasyonu Başkanı Muhti Şavural ,Karşıyaka önceki dönem Milli Eğitim Müdürü Muammer Gezginci, Kapshnon ayakkabı sahibi Hakan Solak, Hakkariler Derneği Başkanı Hayati Oral,İzmir Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Nevin Öğütcen,Demokratik Anneler Derneği Başkanı Zerrin Aydemir, Buca Kars Ardahan Iğdır Sosyal Kültür Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları Başkanı Hülya Alar, Romandır Derneği Başkanı Emin Karameşe, Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Cemil Yüm de etkinliğimize katılarak bizlere destek verdi. Kurban Bayramı öncesinde 250 ihtiyaç sahibi çocuğun ve ailelerinin yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz. '' Emine Yorgun Ata, KARYAD'ın yıl boyunca yoksul ailelere yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

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