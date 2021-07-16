Kurban Bayramı öncesinde sebze ve meyveye zam yok

Adana Hali'nde bir dönem cep yakan domates 1 liradan, soğan ise 30 kuruştan satılıyor

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman:

"Vatandaşlar sebze ve meyveyi ucuza yiyecek"

ADANA - Adana'da bu yıl sebze ve meyvede Kurban Bayramı öncesi ucuzluk yaşanıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, sebze ve meyvenin fiyatlarında artış olmayacağını, vatandaşların bayramda ucuza sebze meyve tüketeceğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Adana'da bulunan Vedat Dokalay Hal Kompleksi'nde yaşanan ürün bolluğu nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Domatesin kilosu 1 lira ile 3 lira, biber 1 ile 2 buçuk liradan, soğan 30 kuruş ile 1 lira, patates 40 kuruş ile 1 lira 30 kuruş, nane-maydanoz 50 kuruş, göbek marul 1 lira, üzüm 4 lira, şeftali 2 ile 5 lira, kiraz 5 ile 8 lira, limon ise 4 ila 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayram öncesi fiyatlarda zam yerine düşüşler olduğunu söyledi.

"Fiyatlarda bir değişiklik olmayacak"

Batman, fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Belirli temel ihtiyaç gıdalarında, soğan 30 kuruştan 1 liraya kadar devam etmektedir. Patates 40 kuruştan 1 lira 30 kuruşa kadar devam etmektedir. Meyvelerde zaten arz ve talebe göre dengeleniyor. Üzüm fiyatı 4 lira ile 4 lira 50 kuruş arasında devam etmektedir. Kavun ise 50 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında, karpuz da son günlerde yandığı için 50 kuruşla 1 lira arasında" diye konuştu.

"Vatandaşlar sebze ve meyveyi ucuza yiyecek"

Vatandaşların ucuza sebze ve meyve tüketeceğini de belirten Batman, "Vatandaşlar sebze ve meyveyi ucuza yemeye devam edecekler. Domates şuanda çok ucuz. Beklediğimiz fiyatın çok altında seyrediyor. Yeşillikte çok ucuz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Sadece bayramın 1 ve 2'nci günü kapalıyız. Diğer günler açık olacağız. Bunun da nedeni hem vatandaşlarımız sebze ve meyvesiz kalmasın hem de üreticilerin malları sıcakta çöpe gitmesin" ifadelerini kullandı.