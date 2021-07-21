Kurban Bayramı programı Aziz Şehitlerimizin huzurunda gerçekleşti…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN Kurban Bayramı Namazını vatandaşlarımızla birlikte pandemi kuralları çerçevesinde Hızırbey Cami'inde kıldı. Bayram namazı sonrası vatandaşlarımızla bayramlaşarak hasbihal etti.

Kırklareli Valiliği'nce Kurban Bayramı münasebetiyle Bayramın 1. Günü düzenlenen Bayramlaşma Programı Aziz Şehitlerimizin huzurunda Kırklareli Şehitliğinde gerçekleştirildi.

Kırklareli Şehitliğinde gerçekleşen bayramlaşma programı Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an'ı Kerim tilavetinin ardından Vali BİLGİN yaptığı bayram konuşmasında; Huzur ve sevinç kaynağı olan bayramlarda Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hiçbir zaman unutulmadığımızı vurgulayarak; Bu güzel bayramı, ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemiz için mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin bizlere en değerli emaneti olan şehit ailelerimiz, Kahraman Gazilerimiz ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, Aziz şehitlerimize ve başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ahirete irtihal eden gazilerimize Allahtan rahmet, başımızın tacı siz değerli ailelerimize sağlık ve huzur dolu bir yaşam dilerim dedi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN konuşmasının ardından, Aziz Şehitlerimizin aileleri, İl Protokolü ile birlikte Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek, dualar ettiler. Şehitliklere karanfil bıraktılar.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN şehitlik ziyareti sonrası Aziz Şehidimiz Polis Memuru Hasan İBRİK' in bizlere emaneti olan değerli Ailesini ikametlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Gerçekleşen şehit ailemizin ziyaretinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bayramda olduğu gibi asli görevlerinin yanında Koronavirüs Pandemisi boyunca salgın için alınan tedbirlerin uygulanmasında ilk sıralarda görev yapan Emniyet güçlerimiz ve Jandarma Kuvvetlerimizi görev yerlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Güvenlik güçlerimiz gibi ihtiyaç duyduğumuz en acil anlarda 7/ 24 görevlerinin başında bulunan ve pandemi boyunca büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Bayramda da görevleri başındaki 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımızı ve Vefa Sosyal Destek Grubu personelimizi ziyarete ederek bayramlarını kutladı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında, Huzurevi sakinlerimiz ile sevgi evlerinde kalan çocuklarımızı Huzurevi Müdürlüğünde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Büyüklerimize hediyelerini, çocuklarımıza bayram harçlıklarını takdim etti.