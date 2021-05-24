Kurban Bayramı rezervasyonlarında rekor artış - Son Dakika

Kurban Bayramı rezervasyonlarında rekor artış

24.05.2021 14:00
Kurban Bayramı rezervasyonlarında rekor artış, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgınının en çok vurduğu sektörlerden biri olan turizm sektöründe turizmciler gözünü; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına dikti.

Korona virüs (Covid-19) salgınının en çok vurduğu sektörlerden biri olan turizm sektöründe turizmciler gözünü; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına dikti. Nisan ve Mayıs aylarını boş geçiren turizmciler Kurban Bayramı rezervasyonlarının yoğun olduğunu açıkladı.

Nisan ayında Rusya'nın turist göndermemesi, ardından 17 günlük tam kapanma ile Nisan ve Mayıs aylarını boş geçiren turizmciler kademeli normalleşme sürecine girilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'ı işaret etmesiyle birlikte tekrar umutlanmaya başladı. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil merkezi olan Bodrum'da ise bazı oteller kapılarını turistlere açarken, bazı oteller ise hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran'ı beklemeye başladı.

Turizm rezervasyon şekli değişti

Geçtiğimiz yıllarda erken rezervasyonla otelin doluluk oranını hesaplayan turizmciler bu yıl günü birlik rezervasyonlarla otellerinin doluluk oranlarını görebiliyor. Anlık rezervasyonlar ile bir anda otel doluluğu yüzde 60'lara çıkarken, bir anda yüzde 20'lere kadar düşebiliyor. Pandemi sürecinin rezervasyonlara yansıması otelcileri bile şaşırtıyor. 1 hafta, 15 gün önceden görülebilen rezervasyonlar, günlük görülmeye başladı.

"Kurban Bayramı'nda yüzde 90 artış bekleniyor"

Sianji Well Being - Termal Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır kış ayında doluluk oranlarının iyi geçtiğini söyleyerek, "Kış boyunca doluluk oranlarımız hafta içi yüzde 40, hafta sonları ise yüzde 90'lara kadar ulaştı. Sezonun tam başladığını düşündüğümüz Nisan ayının ortalarında pandemi nedeniyle tam kapanmaya geçince maalesef doluluklarımız yarı yarıya düştü. 17 günlük süreci yüzde 40 oranında bir dolulukla kapattık. Yeni rezervasyonlar gelmedi, bayramda doluluğumuz yüzde 90'laradaydı o rezervasyonlar iptal oldu, şehirlerarası izolasyonlar olduğu için. Şu anda kısmi açılma ile rezervasyonlarda bir hareketlilik başladı. Tekrar doluluklarımız yüzde 60, yüzde 70'lere çıktı. Önümüzdeki günlerde Haziran ayından itibaren Kurban Bayramı nedeniyle de bu yüzde 80'lere ve yüzde 90'lara ulaşacak. Bu dönem geçen sene açmayan tesisler hazırlıklarını tamamladı. Bir kısmı otellerini açtı bir kısmı da açmaya hazırlanıyor 1 Haziran itibariyle" şeklinde konuştu.

Çakır, 8 ülkeden misafirleri olduğunu ifade ederek, "Yabancı misafir maalesef şu an çok kısıtlı geliyor. Ukrayna'dan Polonya'dan şu anda turist Bodrum'da var. Az sayıda Ortadoğu'dan ve Arap ülkelerinden turist var. Bizim Alman misafirlerimiz ve Almanya'da yaşayan Türkler olsun bizim otelimizde konaklıyor. Şu anda 8 ülkeden gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Şu anda otelimiz yüzde 45 oranında doldu" dedi.

"Yabancı turist ağırlıklı olacak"

Euro'nun yüksek olması nedeniyle yabancı turistlerin ağırlıklı olacağını ifade eden Çakır, "Haziran ayı itibariyle yüzde 80'lere kadar çıkacağını düşünüyorum. Yerli turiste daha az yer vereceğimizi öngörüyorum. Fiyatlar anlamında Euro'nun yukarıya çıkmasıyla bizim Türk Lirası olarak belirlediğimiz fiyatlar çok aşağıda kaldı. Yüzde 45, 50'ye varan erken rezervasyonlar düşük fiyatlara pazarlandığı için şu anda yabancı satışları otelci açısından daha karlı bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Avrupa ülkeleri turizme can suyu olacak"

Ramazan Bayramı, Nisan ve Mayıs aylarında turistlerin gelmemesinin turizmciyi üzdüğünü sözlerine ekleyen Çakır, "Temmuz ve Ağustos ayının çok iyi geçeceğini ümit ediyorum. Kurban Bayramı'nda otellerin dolacağını ümit ediyorum. Son aldığımız olumlu haberler gerek Haziran ayının sonuna kadar tüm sektör çalışanlarının aşılanmış olması, bir güven unsuru olacak. Güvenlikli turizm sertifikasını geçen seneden başlayıp öncelikli bazı otellere sonra tüm otellere şart koşulmasından dolayı Avrupa ülkelerinin de tercih edeceği ülke olacağımızı düşünüyorum. Umuyorum ki 1 Haziran'da Rusya'nın başını çektiği ülkelerin açılması. 2'ncisi ise Almanya'nın başını çektiği Avrupa ülkelerinin açılması" şeklinde konuştu.

"Günlük rezervasyon sistemi başladı"

Recai Çakır daha önceleri aylık, 15 günlük ve haftalık rezervasyon sistemi ile otelin doluluk oranlarını tahmin edebildiklerini söyleyerek "Haziran ayı rezervasyonumuz yüzde 50 civarında rezervasyonlu bu da şu anlama geliyor; son dakika satışlarla bu otel yüzde 80, yüzde 90 doluluk oranını yakalayacak demektir. Temmuz ve Ağustos aylarında zaten sıkıntı görmüyoruz. Satışlar geçen sene olduğu gibi bu sene de son anda satılıyor. 3 gün kala tatile çıkmaya karar veriyorlar. 1 hafta, 15 gün önceden bile göremiyoruz gelecek misafirlerimizi. Oda sayılarının doluluk oranları günlük olarak çok değişken oluyor. Son an fiyatlarla satılacak bu yıl" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kurban Bayramı rezervasyonlarında rekor artış
Kurban Bayramı rezervasyonlarında rekor artış

Kurban Bayramı, Haziran, turist, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı rezervasyonlarında rekor artış - Son Dakika Ekonomi


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