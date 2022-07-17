KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren yüzde 20 oranında trafik artışına neden oldu. İstanbul 'a girişler öğlen saatlerinde başlarken, Çamlıca gişelerinde de kısa süreli yoğunluk yaşandı. İBB trafik uygulamasına göre sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu, öğle saatlerinden sonra yüzde 20'ye yükseldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KURBAN BAYRAMI SONRASI İSTANBUL'A DÖNÜŞLER BAŞLADI - Son Dakika

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