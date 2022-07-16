Kurban Bayramı 'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun- Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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