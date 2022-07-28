Tatil için geldiği İstanbul'da hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Tatil için geldiği İstanbul'da hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

28.07.2022 22:56
Tatil için geldiği İstanbul'da hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Kurban Bayramı tatili için geldiği İstanbul'da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Kurban Bayramı tatili için geldiği İstanbul'da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

İskenderun'da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gelmiş, Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'taki bir konsere gittiğinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümünden önceki anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İskenderun, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatil için geldiği İstanbul'da hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatil için geldiği İstanbul'da hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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