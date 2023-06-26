Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan ayrılanlarla yollar boş kaldı! Yoğunluk yüzde 8 civarında

Kurban Bayramı'na iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

METROBÜSLER VE DURAKLARDA YOĞUNLUK YOK

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze- Perpa Metrobüs hattında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.