Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan ayrılanlarla yollar boş kaldı! Yoğunluk yüzde 8 civarında - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan ayrılanlarla yollar boş kaldı! Yoğunluk yüzde 8 civarında

26.06.2023 10:02

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Kurban Bayramı'na iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

METROBÜSLER VE DURAKLARDA YOĞUNLUK YOK

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze- Perpa Metrobüs hattında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı
Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı
Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı
Bayram tatilcileri gitti, İstanbul'da yollar boş! Sabah trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı
Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Darülaceze, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan ayrılanlarla yollar boş kaldı! Yoğunluk yüzde 8 civarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan ayrılanlarla yollar boş kaldı! Yoğunluk yüzde 8 civarında - Son Dakika
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