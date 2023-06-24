Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Bolu'da yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Bolu'da yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Bolu'da yoğunluk oluşturdu

24.06.2023 12:43

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Ankara yönünde trafik durma noktasına gelirken, İstanbul yönüne az sayıda araç geçtiği görüldü. Ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Avşar köyü mevkisinde TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol vermeme' kavgası çıktı.

Bolu'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönüne ise az sayıda aracın geçtiği görüldü.

ARAÇLARI D-100 KARAYOLUNA YÖNLENDİRDİLER

Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluştu. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarptı. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi. Ancak D-100 kara yolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatili başladı, yollarda yine aynı manzara var! Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü bomboş

"YOL VERMEME" KAVGASI ÇIKTI

Anadolu Otoyolu'nun Avşar köyü mevkiinde TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol vermeme' kavgası çıktı. Sürücüler araçlarından inip birbirlerine saldırdı. Diğer sürücüler ve polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı, taraflar yollarına devam etti.

Bayram tatili başladı, yollarda yine aynı manzara var! Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü bomboş
Bayram tatili başladı, yollarda yine aynı manzara var! Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü bomboş
Bayram tatili başladı, yollarda yine aynı manzara var! Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü bomboş
Bayram tatili başladı, yollarda yine aynı manzara var! Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü bomboş
Bayram tatili başladı, yollarda yine aynı manzara var! Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü bomboş
Kaynak: DHA
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Anadolu Otoyolu, Kurban Bayramı, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Bolu'da yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


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