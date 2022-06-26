Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi

26.06.2022 12:19

Kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek. Önemli toplantıda milyonlarca insanın beklediği Kurban Bayramı tatili için son karar verilecek. Kabine'de; 4 günlük Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle, 13-14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı görüşülecek. Eğer izin kararı verilirse 9 günlük bir tatil söz konusu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan toplantıda gündemdeki konular değerlendirilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı. Erdoğan, "Kurban Bayramı 4 gün olarak kutlanacak. Kurban Bayramı'nın arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın birinci ve ikinci günü cumartesi ve pazar olacak. Ancak Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor. Ancak aynı hafta içerisinde bir resmi tatil daha var. Haftanın son çalışma günü olan 15 Temmuz cuma da resmi tatil. Arada iki gün kalıyor. Kurban Bayramı'nın son günü ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı oldukça önemli bir soru. Arada kalan 13 ve 14 Temmuz'da memurların idari izinli sayılması halinde bayram tatilinin 9 güne uzama ihtimali ortaya çıkıyor. Bu nedenle gözler aradaki 2 günün izinli sayılıp sayılmayacağında olacak. Bu karar Kabine toplantısında verilecek." dedi.

TURİZMCİLER BU KARARI BEKLİYOR

Kabine toplantısında 13 ve 14 Temmuz tarihlerine idari verilmesi halinde bayram tatili 9 güne uzayacak. Turizm sektörünün de beklentisi oldukça önemli. Turizm sektörünün arada iki günün de verilerek turizm alanına bir canlılığın sağlanması yönünde beklentisi var.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Nihai karar yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısında verilecek. Kararı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi - Son Dakika
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