BALIKESİR - Kurban Bayramı tatili Kuzey Egeli turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi ve Çanakkale'yi tercih eden tatilciler, işletmeciler ve esnafın yüzünü güldürdü.

Kuzey Ege'nin eşsiz manzaraya sahip Kaz Dağları ve Madra Dağı etekleri ile Ege Denizi'nin kıyısında kurulu merkezler, 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde de büyük ilgi görüyor.

Yılda ortama 3 milyon gecelemenin olduğu Balıkesir'in 145 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki turistik tesisler, Kurban Bayramı tatilini yüzde 100 dolulukla geçirdi.

Tedbirlerin izin verdiği oranda ayrılan yatakların tamamı dolan bölgede, yoğunluğun eylüle kadar sürmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerindeki tesisler de bayram tatilinde doldu. Adalara gelerek sıcak havayı denizde geçirmek isteyen yüzlerce kişi plajlara akın etti.

"Herhangi olumsuzluk yaşanmadı"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine, tedbirler sayesinde bayram tatilinde herhangi olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Bayramdaki bu büyük hareketliğin ilçe ekonomisi için çok faydalı olduğunu vurgulayan Görgülüarslan, "Umarım geçirmiş olduğumuz bayram, esnafımız ve işletmecilerimizin sıkıntılarının giderilmesine dönük güzel bir adım olur." diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Melih Arslan da Kurban Bayramı tatilinin ilçe ekonomisine olumlu yansıdığını ifade etti.

Esnafın yüzünün güldüğünü anlatan Arslan, "İlçemiz yoğun bir kalabalığı ağırladı. Otellerimiz, pansiyonlarımız, restoranlarımız hemen hemen hepsi doluydu. Bu gibi yoğunlukların Ayvalık esnafı ve işletmecileri için daha fazla olmasını temenni ediyorum. İlçede belediyecilik anlamında meydana gelebilecek her türlü sorunları gidermeye çalışıyoruz. Giderdiğimize de inanıyoruz." dedi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ise bayram tatilinde ilçe nüfusunun 1 milyona yaklaştığını dile getirdi.

Büyükçıvgın, yoğunluğun tüm sezon boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.

"Gezi teknecileri olarak bu durumdan son derece memnun kaldık"

Ayvalıklı Gezi Teknesi İşletmecisi Mehmet Pekinli, bayram tatilinin umduklarından çok daha iyi geçtiğini, kışın atlattıkları fırtınanın yaralarını az da olsa sardıklarını söyledi.

İyi geçen bayram tatili sayesinde yüzlerinin güldüğünü ifade eden Pekinli, "Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bayram için vatandaşlarımıza 9 gün tatil izni verdi. Herkes tatile geldi. Bizler gezi teknecileri olarak bu durumdan son derece memnun kaldık." diye konuştu.

Kazdağları eteklerinde iki butik otel de işleten Güre Turizm Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Bostancıoğlu ise bayram tatilinin kendileri için beklenmedik şekilde yoğun geçtiğini belirtti.

Bostancıoğlu, insanların kalabalık oteller yerine daha sakin olanları tercih ettiğini anlatarak, "Çok güzel bir kalitede misafir kitlesi yakaladık. Dönüşler de çok olumlu oldu. Yıl boyunca 2-3 kez daha geleceklerini belirten misafirlerimiz oldu. Bayram süresince yüzde 100 doluluğumuz vardı." dedi.

Edremit'in Güre Mahallesi sahilinde 5 yıldızlı termal otelin gelen müdürü Ceyhun Özsan, misafirlerin çok mutlu ayrıldığını dile getirdi.

Özsan, Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinin önemini vurgulayarak, "Bütün misafirlerimizi güvenli ve sağlıklı turizmde tatillerini yapmaya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Kurban Bayramı tatili Çanakkale'deki turizmciler için güzel geçti"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik de bayram süresince otellerin doluluk oranının yüzde 90'ların üstüne çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

" Gelibolu Yarımadası, şehitlikler, Troya Antik Kenti, Yeni Troya Müzesi, Asos bölgesi ve adalara baktığınız zaman yüzde 100'lere ulaştığını görebiliyoruz. Yurt dışında yaşayan Türklerin geçen yıllara göre bu sene çok ilgi gösterdiğini gördük, bu bizi mutlu etti. Bütün bu durumu değerlendirdiğimizde Avrupa'dan girişler çok yoğun olduğu için uzun feribot kuyrukları oluştu. Dolayısıyla biz turizmciler bu ağır yükü hafifletecek köprünün bir an önce bitmesi sayesinde daha fazla insanın şehrimizde kalacağını bir kez daha tecrübe ettik. Kurban Bayramı tatili Çanakkale'deki turizmciler için güzel geçti diyebiliriz. Tatil iç turizme de bir nebze nefes aldırdı."