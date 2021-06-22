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Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor - Son Dakika

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor

22.06.2021 13:44

Turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor. Ancak Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tatilin uzatılmasının ekonomiye uzun tatil durgunluğu yaşatacağını söyleyerek bu fikre karşı çıktı.

4 günlük Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.

TURİZMCİLER, TATİLİN 11 GÜNE UZATILMASINI İSTİYOR

Turizmciler Kurban Bayramı tatilinin, daha da geriye giderek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu.

ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI: UZUN TATİL SÜRECİ EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLER

Öte yandan bu fikre sıcak bakmayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.

Baran; uzun tatil süresinin üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini belirtip şunları söyledi: "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir."

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor

Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor - Son Dakika Ekonomi


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