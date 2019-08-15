Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı
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Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybının yas¸andığı bildirildi.

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybının yas¸andığı bildirildi.
Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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