Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybının yas¸andığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, Kurban Bayramı
tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybının yas¸andığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti