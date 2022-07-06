Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü , İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Türkiye 'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek için yola erken çıkan tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde oluşan araç yoğunluğu ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına geliyor.

Kaynak: İHA

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