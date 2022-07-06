Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu

06.07.2022 12:29

Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluğa sebep oldu.

Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu

BOLU - Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluğa sebep oldu.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine gitmek için yola erken çıkan tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde oluşan araç yoğunluğu ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına geliyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:38:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement