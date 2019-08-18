Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti
19 dakika önce
Çanakkale'deki iskelelerde, Kurban Bayramı tatilini uzatanların araçları dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:22 Kaynak: AA
'deki iskelelerde, Kurban Bayramı
tatilini uzatanların araçları dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilini uzatıp yeni hafta başında evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa
yakasına geçiyor.
Araçların sabah oluşturduğu yoğunluk öğle saatlerinde arttı. Çanakkale ve Lapseki
iskeleleri önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yoğunluğu Kurban Bayramı için yapılan feribot planlamasıyla azaltmaya çalışıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için feribotlar "doldur boşalt" usulüyle sefer yapıyor.
Çanakkale'den Bozcaada
ve Gökçeada
'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.
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