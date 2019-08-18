Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti
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Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti

19 dakika önce

Çanakkale'deki iskelelerde, Kurban Bayramı tatilini uzatanların araçları dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti, System.String[]
Çanakkale'deki iskelelerde, Kurban Bayramı tatilini uzatanların araçları dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilini uzatıp yeni hafta başında evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor.
Araçların sabah oluşturduğu yoğunluk öğle saatlerinde arttı. Çanakkale ve Lapseki iskeleleri önünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yoğunluğu Kurban Bayramı için yapılan feribot planlamasıyla azaltmaya çalışıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için feribotlar "doldur boşalt" usulüyle sefer yapıyor.
Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.
Kurban Bayramı, Çanakkale, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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