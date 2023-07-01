Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor

Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor

01.07.2023 23:12

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde dönüş yolculuğu yapanlar dolayısıyla hareketlilik devam ediyor. Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün boyunca başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor. Tatil dönüşünde olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırmış ve güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı'nı memlekette geçirenler ve tatilden dönenler vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor

ARAÇ YOĞUNLUĞU VAR

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.

Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor
Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor - Son Dakika
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