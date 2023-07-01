Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor

Kurban Bayramı'nı memlekette geçirenler ve tatilden dönenler vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

ARAÇ YOĞUNLUĞU VAR

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.