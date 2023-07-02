Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde trafik hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde trafik hareketliliği yaşanıyor

02.07.2023 14:23

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik hareketliliği yaşanıyor. Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu bayramın son gününde de devam ediyor. Yalova'daki Osmangazi Köprüsü girişindeki Altınova Hersek gişelerinden araçlarla geçen sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor. Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergahlarda denetimler gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik hareketliliği yaşanıyor.

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu bayramın son gününde de devam ediyor.

Yalova'daki Osmangazi Köprüsü girişindeki Altınova Hersek gişelerinden araçlarla geçen sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergahlarda denetimler gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor

Osmangazi Köprüsü, TEM Otoyolu, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde trafik hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde trafik hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika
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