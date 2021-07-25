Üye Girişi
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim

25.07.2021 17:34

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim Bayram tatilinde Kocaeli'den geçen 4 milyon aracın yüzde 25'i Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Bayramda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti"...

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim

Bayram tatilinde Kocaeli'den geçen 4 milyon aracın yüzde 25'i Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"Bayramda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti"

KOCAELİ - Kurban Bayramı tatilinde Kocaeli'den geçen 4 milyon aracın yüzde 25'inin geçiş yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu, tatilin son gününde helikopter ile havadan denetlendi. Bayram tatilinde alınan önlemlerle ilgili bilgiler veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğini ifade edersek ve geçen yıllara oranlara göre Kocaeli'deki tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, D100 Karayolu ile Türkiye'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Kocaeli'de Kurban Bayramı'nda alınan tedbirler, tatilin son gününde de kararlılıkla sürdürülüyor. Kazaların önlenmesi için Kocaeli genelinde jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu helikopterle havadan denetlendi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kıdemli Albay İlbayı da helikopterle yapılan denetime katıldı. Denetimde Kuzey Marmara Otoyolu'nda kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 9 günlük bayram tatilinde 4 milyon aracın Kocaeli'den geçtiğini ve bu araçların yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu kullandığı için tıkanmanın oluşmadığını söyledi.

"4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti"

Denetim sonrasında Kurban Bayramı'nda yapılan çalışmalar ve yoğunlukla ilgili bililer veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu genelgeler kapsamında, Valiliğimiz bünyesinde gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız, yoğun planlı planlar yaparak özellikle sıfır can kaybı vizyonu ile hareket ettik. Önemli tedbirler aldık. Başta sabit devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz, drone'lar, helikopterler ve günün şartlarının gerektirdiği şartlarla kazaları azaltmaya yönelik tedbirler aldık. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Şaşırtıcı değil. Çünkü Kocaeli 70 ilden daha fazla vergi veren, sanayinin, ticaretin, bilimin merkezi bir şehir. Dolayısı ile beklediğimiz bir durumdu. Son yıllarda Türkiye'de ulaşım alanında gerçekleştirilen yatırımlar devrim niteliğinde. Bu bayramda bunun bize katkısını gördük. Başta Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüleri gibi güzergahlar sayesinde rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25'inin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğini ifade edersek ve geçen yıllara oranlara göre Kocaeli'deki tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz" dedi.

"81 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik"

Bayram tatili boyunca Kocaeli'de 81 binden fazla aracın denetlendiğini ifade eden Vali Yavuz, "Bugün itibari ile 81 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik. Yaklaşık, 11 bin civarında sürücüye işlem yaptık, yaklaşık 750 civarında aracı da trafikten men ettik. Dolayısıyla, kurallara uyulması konusundaki hassasiyetimiz artıyor. Bir başka üzerinde durduğumuz konu ise hız kuralları. Kazaların en önemli sebeplerinden olan hız kurallarına yönelik ciddi çaba sarf ettik. Hepimizin canını yakan hususlardan bir tanesi ise cep telefonu ile konuşmak ve mesajlaşmak. Dün meydana gelen bir kaza ise bu tür bir hata yüzünden meydana geldi. O yüzden buna yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdik. Emniyet kemerlerine yönelik de denetimler yaptık. Sahada gerçekten jandarmamız, emniyetimiz, belediyelerimiz Karayollarımız yoğun bir mesai harcadı" diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Kocaeli, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li aşı karşıtı genç, koronavirüsten yaşamını yitirdi 17:36 ABD'li aşı karşıtı genç, koronavirüsten yaşamını yitirdi ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu 17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu 46 yaşındaki fırıncı, köprü altında ölü bulundu 17:10 46 yaşındaki fırıncı, köprü altında ölü bulundu
Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler 16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler 15:51 Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti 15:43 Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti
Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti 15:30 Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş 14:02 Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti         
17:42
Çocuk çığlıklarını duyanlar ihbar etti! Engelli torununu darbeden babaanneden ilginç ifade Çocuk çığlıklarını duyanlar ihbar etti! Engelli torununu darbeden babaanneden ilginç ifade         
17:34
Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada         
17:21
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı         
16:24
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı         
15:39
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi         
12:07
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı         
11:01
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 17:55:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterli denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement