Kurban Bayramı trafiği sürüyor - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini yakınlarıyla ya da tatil yaparak geçirmek isteyenler yollara düştü. Kimi araçlarıyla kara yolunu kimi de hava yolunu tercih etti.

Tatil için yola çıkan araçlar, Düzce'nin Kaynaşlı mevkiinde TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk sabah saatlerinde yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü ve vatandaşları 'aman dikkat' diyerek uyardı.

Bursa'da ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetlemelerine hız kesmeden devam ediyor.

İzmir Yolu ve Ankara Yolu üzerine kurulan uygulama noktalarında drone ile denetim yapan ekipler, cep telefonu, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, trafiği aksatan araçları tek tek tespit ediyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.

Yolcular, korona virüs tedbirleri kurallarına uygun olarak terminalde işlemlerini gerçekleştirdi.

(İHA)