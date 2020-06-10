Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi - Son Dakika

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavisüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere Kovid-19 konusunda eğitim verilmesi, buralarda kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin...

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavisüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere Kovid-19 konusunda eğitim verilmesi, buralarda kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi", kurban bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler eklenerek güncellendi.

Kovid-19'un, damlacık ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalık olduğu anımsatılan rehberde, hayvan satış yerlerinde sığır, manda, koyun, keçi ve develerin canlı satışa sunulduğu hatırlatıldı. Rehberde sığır, manda, koyun, keçi ile Kovid-19'un bulaştığını gösteren bir kanıt olmadığı vurgulanarak, "Bir koronavirüs hastalığı olan MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu), 2012 yılında Suudi Arabistan'da salgın yaptı ve sonra birçok ülkede görüldü. MERS için enfeksiyon kaynağı olarak develer sorumlu tutuldu. MERS salgını döneminde ülkemizde develer ile bulaşan hastalık bildirilmedi. Kovid-19 salgını döneminde ise develer ile hastalık bulaştığını bildiren bir kanıt da ortaya konulmadı." bilgisine yer verildi.

Rehberde, hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılması, tabelalarda sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması uyarılarının yer alması gerektiğine işaret edildi.

Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşterilerin maskesiz dolaşmamaları gerektiğine dikkati çekilen rehberde, hayvan satış alanının etrafının sınırlandırılması, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapıların oluşturulması, hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılması gerektiği vurgulandı.

Rehberde, öne çıkan diğer tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalı.

Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalı.

Hayvan satış alanlarına ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalı.

Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmelidir. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar alınmamalı.

Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılmalı.

Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalı. Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiği kullanması sağlanmalı. Bütün kullanım alanlarda (bekleme, dinlenme) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme ve ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler hazırlanmalı.

Bu tesislerdeki yeme-içme alanları Kovid-19 kapsamında Restoran, lokanta, kafelerde alınması gereken önlemlere uyulmalı.

Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmalı. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmalı.

Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulmalı. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalı. Hayvan satış alanı içerisinde seyyar satıcı dolaşmamalı. Hayvan satış alanı yakınında hizmet veren büfe, bakkal ve kahvehaneler Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere uymalı.

Hayvan satış alanlarının düzenlenmesi ve çevre temizliğinde Kurban Bayramında Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Mevzuata uygun hareket edilmeli."

"Kesimler randevu ile yapılmalı"

Müşterilerin ve satıcıların hayvan satış alanlarında maske takması gerektinin altı çizilen rehberde, sosyal mesafeye uyum ve hijyen şartlarına uyulmasının önemine işaret edildi.

Satışa sunulan hayvanlar için alınması gereken önlemler kapsamında, hayvanlardan bulaşan zoonotik hastalıklardan korunmak amacıyla, yayımlanan genelge ve tebliğlere de uygun hareket edilmelisi gerektiği belirtilen rehberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurban Bayramı süresince, özellikle bayramın birinci ve ikinci günü fazla sayıda kurban kesimi talebi olmaktadır. Yerleşim birimlerinde bulunan kesimhaneler bu talebi karşılamakta yetersiz kalabilir. Bu yetersizlik veya fazla kesim talebi, kontrolsüz ve hijyenik olmayan kesimlerin yapılmasına, ayrıca kontrolsüz kesim yapılan yerlerin önünde kurallara uymayan, kontrol edilemeyen, sosyal mesafeye uymayan bir kalabalık oluşumuna yol açacaktır. Bu amaçla Kurban Bayramlarında İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği alanlarda hayvan kesim yerleri oluşturulmaktadır."

Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde kontrolsüz kalabalığı önlemek ve hastalık bulaşma riskini azaltmak için alınması gereken önlemler, şöyle sıralandı:

"- Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmeli.

Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne Kovid-19'la ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı. İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin bayram süresince açık olması ve hizmet vermesi sağlanmalı.

Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/ kesimhaneler oluşturmalı, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınmalı.

Hayvancılık işletmelerinin (10 hayvandan fazla kesim yapanlar) oluşturdukları kesim yerleri ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmeli ve denetlenmeli. Kontrolsüz ve yetkilendirilmemiş kişi veya organizasyonların kesim yapmaları önlenmeli. Hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden Kovid-19 konusunda eğitim verilmeli.

Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılmalı.

Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları sağlanmalı.

Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalı. Kasapların görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve Kovid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanmalı ve kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmeli.

Öte yandan rehberde, lavabo ve tuvaletlerde de hijyene özen gösterilmesi belirlenen kriterlere göre temizliğin yapılması gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi - Son Dakika

Son Dakika

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 20:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]