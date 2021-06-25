Kurban bayramı yaklaştı, kurbanlıklar yola çıktı

Kurban bayramının yaklaşmasıyla Batman ve çevre illerden toplanan kurbanlıklar tırlara yüklenerek batı illerine gönderildi.

Kurban bayramının yaklaşmasıyla bin bir zorluklarla besledikleri kurbanlıkları daha iyi fiyata satabilmek için batı illerine gönderen besiciler, kurbanlıklarını en iyi fiyata satmayı hedefliyor. Küçük baş kurbanlıkların ağırlıklarına göre tanesi bin 200 ile 2 bin lira arasında satışa sunulurken, büyük başlarda ise canlı kilogram fiyatı 25 ile 30 Türk lirası arasında satışa sunuluyor. Batman ve çevre illerinden yapılan sağlık muayenelerinin ardından tırlara yüklenen kurbanlıklar, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi batıdaki illerde kurulacak hayvan pazarlarında alıcılarla buluşturulacak. - BATMAN